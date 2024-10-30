В Госдуму внесли законопроект о запрете богослужений в многоквартирных домах

Группа депутатов фракции «Новые люди» представила в Госдуму законопроект, который предлагает ограничение проведения религиозных служб в нежилых помещениях многоквартирных домов. Проект размещен в электронной базе данных Думы, передает ТАСС.

В закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» предлагается внести поправки, которые запрещают проводить публичные богослужения и религиозные церемонии в таких нежилых помещениях. Кроме того, в инициативах заявляется о необходимости запрета на проведение регулярных богослужений в жилых помещениях.

В пояснительной записке утверждается, что религиозные обряды, проходящие в многоквартирных домах, снижают комфорт для жильцов, тем самым вызывая «недовольство и беспокойство» у владельцев помещений. «Скопление множеств незнакомых людей, включая нелегальных мигрантов, увеличивает риски ухудшения криминогенной обстановки и может способствовать возникновению бытовых конфликтов, а также нарушает правила пожарной и общественной безопасности», – подчеркивается в документе.