Штраф до 200 тыс. рублей может грозить российским аптекам за продажу лекарств без рецепта

Законопроект об административных штрафах за продажу рецептурных лекарств без назначения врача внесен в Госдуму. Об этом ТАСС сообщила один из авторов инициативы, первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Она отметила, что для должностных лиц наказание составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для предпринимателей без образования юридического лица – от 50 тыс. до 100 тыс., для юридических лиц – от 150 тыс. до 200 тыс. Рукавишникова обратила внимание на необходимость «исключить факторы избыточной нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства».

По словам сенатора, законопроект не предусматривает в качестве наказания приостановление деятельности, поскольку это может негативно сказаться на деятельности аптек, находящихся в сельской местности или имеющих филиальную сеть. Однако документ включает возможность дисквалификации фармацевтов и должностных лиц, отпускающих соответствующие медикаменты без рецепта.