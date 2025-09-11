news_header_top
Общество 11 сентября 2025 21:29

В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 500 тыс. за продажу алкоголя у школ и больниц

Законодательное собрание Амурской области внесло в Госдуму законопроект о повышении штрафов за продажу алкоголя в запрещенных местах – рядом со школами, спортивными и медицинскими учреждениями. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на усиление административной ответственности за нарушение правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, установленных частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ.

В случае принятия законопроекта штрафы составят для должностных лиц от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Также возможна конфискация незаконно реализованного алкоголя.

