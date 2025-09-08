В Госдуму внесли законопроект о сдаче самозанятыми нежилых помещений

Группа депутатов совместно с сенатором Еленой Афанасьевой внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность для самозанятых граждан сдавать в аренду нежилые помещения. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предполагает расширение сферы применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД). В настоящее время он распространяется только на сдачу в аренду жилых помещений, однако законопроект предлагает разрешить его использование и для нежилой недвижимости.

В пояснительной записке указано, что инициатива разработана для увеличения возможностей граждан применять данный режим при сдаче в аренду нежилых объектов.

Правительство РФ выступило против законопроекта. В заключении кабмина отмечается, что применение НПД к доходам от сдачи в аренду нежилых помещений, в большинстве случаев являющихся коммерческой недвижимостью, связано с рисками злоупотреблений. В частности, речь идет о возможном оформлении помещений на подконтрольных лиц, использующих льготный налоговый режим.

Кроме того, правительство указывает, что расширение круга налогоплательщиков, применяющих НПД, приведет к выпадающим доходам бюджетной системы за счет уменьшения налоговых поступлений. При этом в законопроекте отсутствуют положения, определяющие источники компенсации этих потерь для бюджетов субъектов РФ.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, являющийся инициатором и одним из авторов законопроекта, в беседе с «Российской газетой» пояснил, что поправка связана с действующим законодательством.

В настоящее время пенсионеры имеют право применять льготный налоговый режим на профессиональный доход при сдаче в аренду жилых помещений, что позволяет им получать дополнительный доход к пенсии. Однако аналогичный порядок не распространяется на сдачу нежилых объектов, в частности гаражей.

По словам Нилова, к нему поступали обращения от пенсионеров, владеющих гаражами, кладовыми и другими нежилыми помещениями, которые они хотели бы сдавать официально, чтобы увеличить доход.

Сейчас такие граждане вынуждены либо сдавать недвижимость неофициально, либо уплачивать подоходный налог по ставке 13%. Для пенсионеров эта сумма является значительной, тогда как в рамках специального налогового режима отчисления составляют всего 4%. Именно поэтому, отметил депутат, и были подготовлены изменения в законодательство.

Напомним, что специальный налоговый режим НПД был введен в России в порядке эксперимента и будет действовать до 31 декабря 2028 года. Он позволяет самозанятым с доходом до 2,4 млн рублей в год вести деятельность через специальное приложение и платить налог по ставке 4% или 6% без отчетности.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что условия применения НПД останутся неизменными до конца 2028 года.