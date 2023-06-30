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В Госдуму внесли законопроект о погашении государством ипотеки за погибших в СВО
Законопроект о погашении ипотеки государством за погибших в зоне проведения специальной военной операции (СВО) военнослужащих внесли на рассмотрение в Госдуму.
Отмечается, что при гибели обязательства военнослужащего по ипотеке будут выполнены уполномоченным органом — Росвоенипотекой.
Одним из авторов законопроекта выступили глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, данная инициатива уже одобрена правительственной комиссией.
Также в числе авторов законопроекта значатся заместитель Картаполова по Комитету Андрей Красов, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, зампред Комитета палаты по финрынку Юрий Швыткин и член Комитета по международным делам Зелимхан Муцоев.
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