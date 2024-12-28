В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы до 5 лет за незаконную регистрацию ИП

За незаконную регистрацию ИП в России хотят лишать свободы сроком до 5 лет. Соответствующий проект закона внесло в Госдуму правительство РФ.

Согласно документу, опубликованному в думской электронной базе, изменения предложили внести в статьи 173.1 и 173.2 уголовного кодекса. Они дополнят статьи наказанием за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей. Первая устанавливает лишение свободы сроком до пяти лет за образование юрлица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий госрегистрацию, данных, которые повлекли внесение в единый госреестр юрлиц сведений о подставных лицах.

Как отметили инициаторы, с 2014-го по 2018 год в России регистрировались 1,1 млн ИП и юрдиц каждый год, из которых индивидуальные предприниматели составляли 59,3%, юридические лица - 40,7%. При этом в период с 2019-го по 2023 год регистрировалось более 1 млн субъектов предпринимательской деятельности ежегодно, из которых ИП - уже 78,3%, а юрлиц - 21,7%.

Иными словами, в России субъекты предпринимательской деятельности постепенно трансформируются, а уголовно-правовые запреты распространяются только на незаконное образование юрлиц. А ИП наделены схожими правами, что и юрлица, но ряд ограничений на них не распространяется.

В силу указанной особенности реквизиты индивидуальных предпринимателей широко используют при совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, уклонением от уплаты налогов и сокрытием имущества, получением налоговых вычетов, банкротством, отмыванием денег и прочего, отмечают авторы законопроекта.

Также в законопроекте предложено освобождать от ответственности по статье за способствование раскрытию или расследованию преступления.