В Госдуму внесли закон о контроле за ценами на бензин и «дизель»

В Госдуму внесен закон, согласно которому государство будет контролировать цены на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Авторы проекта – депутаты партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Как рассказал парламентарий партии Сергей Миронов, розничные цены на топливо не должны быть выше ожидаемого уровня инфляции. Его слова приводит ТАСС.

Отметим, что в среднем потребительские цены на бензин в России в сентябре 2023-го выросли на 2,1%, если сравнивать с данными сентября. При этом производители бензина в первый месяц осени повысили оптовые цены на 9,1%. За год цены на подобный товар «подскочили» на 9,8%, а цены производителей - на 71,8%. Такие данные приводит Росстат.

Подорожание бензина затронуло 41 регион РФ. Исключение – Северная Осетия – там топливо даже подешевело. Самый дешевый бензин - в Алтайском крае – 51,64 рубля за литр в среднем. Дороже всего топливо обойдется россиянину на Сахалине - 68,79 рубля за литр.

Ранее власти на время ограничили экспорт бензина и дизельного топлива. Цель – привести к балансу ситуацию с топливом внутри страны и, как следствие, снизить цены на бензин.