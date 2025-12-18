В Госдуму внесли проект закона о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей в кино

В Государственную Думу поступил законодательный проект, устанавливающий санкции за трансляцию кинокартин, подрывающих традиционные ценности России. Текст законопроекта был размещён в электронной базе Госдумы.

За распространение контента, умаляющего традиционные ценности предусмотрены штрафы : для физических лиц — до 150 000, для должностных лиц — до 400 000, для юридических — до 700 000 рублей.

В то же время, за игнорирование предписаний Роскомнадзора об отзыве проката фильма, будут введены еще более серьезные штрафы: для физических лиц — до 20 000, для должностных — до 200 000, а для юридических — до 1 млн рублей. В случае рецидива суммы увеличиваются соответственно до 300 000, 800 000 и 5 млн рублей.