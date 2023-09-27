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Общество 27 сентября 2023 19:07

В Госдуму внесли проект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей

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В Нижнюю палату парламента России был внесен законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей. Инициаторами нововведения выступили депутаты от ЛДПР, сообщает РИА Новости.

Целью нового закона называют защиту интересов и улучшение качества жизни наименее обеспеченных слоев населения. В Кабинете министров подтвердили потенциальную перспективность проекта и непроработанность деталей.

Так, не учитываются разные виды доходов граждан (не только официальная зарплата), в связи с чем льготой могут воспользоваться не только незащищенные слои населения.

В настоящий момент базовая ставка НДФЛ в России составляет 13%, а для доходов свыше 5 миллионов рублей в год — 15%.

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