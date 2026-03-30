В Госдуму внесли проект об индексации выплаты многодетным на погашение ипотеки

В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий ежегодную индексацию выплаты многодетным семьям на погашение ипотечного кредита. Об этом сообщает ТАСС.

Авторами инициативы выступили глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

В настоящее время семьи при рождении или усыновлении третьего и последующих детей могут получить до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки и процентов по ней. Как отметил Аксаков, «по оценкам экспертов, данная субсидия стимулировала рождение в российских семьях около 100 тысяч третьих и последующих детей». При этом он подчеркнул, что за шесть лет размер выплаты не индексировался, несмотря на инфляцию и рост других мер поддержки.

Законопроектом предлагается ежегодно, с 1 февраля, индексировать выплату на фактический уровень инфляции за предыдущий год. «Поддержка многодетных семей – безусловный приоритет государственной политики. Индексация ипотечной субсидии повысит финансовую устойчивость семей при планировании рождения детей и поможет в улучшении жилищных условий», – заявил Аксаков.

В заключении Правительства РФ отмечается, что документ требует доработки. В частности, указывается на необходимость дополнительных бюджетных ассигнований, при этом соответствующие расчеты в материалах к законопроекту не представлены.