В Госдуму внесли проект о штрафах до 2 млн рублей за незаконный майнинг криптовалюты

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о введении административной ответственности за майнинг криптовалюты в регионах, где такая деятельность запрещена. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроектом предлагается установить штрафы за нарушение запрета на майнинг цифровой валюты. Для граждан санкции могут составить до 150 тыс. рублей, для должностных лиц – до 800 тыс. рублей, для юридических лиц – до 2 млн рублей. В случае повторного правонарушения максимальный размер штрафа предлагается увеличить до 10 млн рублей.

Отдельная ответственность предусмотрена за майнинг с превышением лимита энергопотребления, установленного Правительством РФ, без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты. За такое нарушение предлагается штраф до 150 тыс. рублей, а при повторном выявлении – до 1,5 млн рублей.

Кроме того, документ предусматривает наказание за осуществление майнинга без права на ведение такой деятельности. В этом случае штрафы для должностных лиц могут достигать 300 тыс. рублей, для юридических лиц – 500 тыс. рублей. Повторное нарушение предлагается наказывать штрафом до 5 млн рублей.

Инициатива также затрагивает операторов майнинговой инфраструктуры. За предоставление инфраструктуры индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, не включенным в профильный реестр, предлагается установить штрафы до 500 тыс. рублей, а при повторном правонарушении – до 5 млн рублей.