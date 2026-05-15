В Госдуму внесли проект о смягчении наказания за хранение наркотиков

Верховный суд России внес в Государственную Думу законопроект, предусматривающий смягчение наказания за приобретение и хранение наркотических веществ в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предлагает изменить санкции статьи 228 Уголовного кодекса РФ, исключив нижние пределы наказания по ряду составов.

«Законопроектом предлагается установить в санкции части 2 статьи 228 УК наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а в санкции части 3 этой статьи – до десяти лет без указания нижних пределов санкций», – говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что предлагаемые изменения позволят привести наказания в большее соответствие с целями уголовного законодательства, закрепленными в статьях 2 и 43 УК РФ.