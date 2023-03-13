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В Госдуму внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста
В Государственную Думу внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Авторы инициативы утверждают, что она призвана помочь гарантировать гражданам получение среднего общего образования, а также среднего профессионального или высшего образования.
Осуществить переход к новой системе призыва на срочную службу планируется к 2026 году. Вместе с тем желающие смогут отправляться служить с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста.
В пояснительной записке уточняется, что нововведение избавит школьников и студентов от обязательной явки в военные комиссариаты для получения отсрочки от призыва на военную службу в период учебы или по медицинским показаниям дважды в год.
Кроме того, принятие новеллы позволит сократить нагрузку на федеральный бюджет, из которого на организацию и проведение медосмотра призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование, ежегодно выделяется более 639 млн рублей.
В конце декабря на фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва на военную службу. Президент России Владимир Путин поддержал идею.
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