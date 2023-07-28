В Госдуму внесли проект о наказании до 4 лет тюрьмы за получение некрупной взятки

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В Государственную Думу внесли законопроект об усилении ответственности за мелкое взяточничество (до 10 тыс. рублей). В случае принятия новеллы за это нарушение будет грозить до четырех лет лишения свободы, сообщил председатель Комитета по безопасности нижней палаты парламента Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

«Речь идет о суммах, не превышающих 10 тыс. рублей... Усиливается уголовная ответственность: за получение взятки или коммерческий подкуп в размере, не превышающем 10 тыс. рублей, будет грозить от 3 до 4 лет лишения свободы», — написал депутат.

Он отметил, что к совершившим это преступление также предполагается применять конфискацию имущества, чтобы компенсировать ущерб потерпевшим. По словам Пискарева, при расследовании случаев взяточничества появляются «все новые квалифицирующие признаки». К ним относятся вымогательство, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и заведомая незаконность действия (бездействия).

«Важно помнить: любая взятка — это нарушение закона, о какой сумме бы речь ни шла. К рассмотрению законопроекта приступим в осеннюю сессию», — резюмировал глава профильного комитета ГД.