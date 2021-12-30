В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате пенсионерам перед Новым годом

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским внесли в Государственную Думу законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке предлагается предоставлять гражданам РФ, вышедшим на пенсию, дополнительную выплату каждый декабрь, чтобы они могли достойно отмечать новогодние праздники.

«Законопроект направлен на предоставление пенсионерам материальной поддержки перед Новым годом в виде ежегодной предновогодней пенсионной выплаты. Высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9%, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров», — отметили авторы инициативы.

Выплату предложено ввести для всех работающих и неработающих получателей страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и военных пенсий.

Ее размер, согласно документу, будет соответствовать «размеру получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты».

Финансировать данную меру социальной поддержки предлагается за счет средств федерального бюджета с привлечением средств, предоставляемых Пенсионному фонду России.