В Госдуму внесли проект ежемесячной выплаты на каждого члена семьи с детьми до 18 лет

Законопроект о введении ежемесячной выплаты по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи с детьми до 18 лет внесен в Государственную Думу. Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду», сообщает РИА Новости.

«Законопроектом предлагается установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и последующих детей <…> имеет каждый член семьи, в которой рожден (усыновлен) первый и последующие дети при условии, что все члены семьи являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Российской Федерации», — следует из пояснительной записки авторов проекта.

В случае принятия закона о получении ежемесячной выплаты на каждого из членов семьи после рождения или усыновления первого и последующих детей соответствующее право возникнет при наличии в семье минимум одного ребенка на предполагаемый момент вступления новеллы в силу — 1 января 2022 года.

Максимальное количество граждан России, имеющие право на такую социальную поддержку, достигает 60 млн человек.