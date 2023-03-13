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Политика 13 марта 2023 17:41

В Госдуму внесли поправки в законы о гостайне и порядке выезда чиновников за рубеж

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В Госдуму внесли поправки в законы «О государственной тайне» и «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Инициаторами выступила группа депутатов во главе с председателем думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке сказано, что необходимость изменения законодательства по данной проблематике вызвана новыми угрозами безопасности РФ в условиях проведения спецоперации на территории Украины, а также санкционным давлением западных стран. Отмечается, что в связи с этим участились случаи несанкционированных выездов за границу лиц, обладающих «секретными сведениями, составляющими государственную тайну» и значительной активизацией деятельности иностранных спецслужб.

Законопроектом предлагается ввести понятие «режим секретности» и уточнить условия допуска к «государственной тайне». В этой связи чиновникам, имеющим недвижимость или счета в иностранных государствах, может быть отказано в доступе к конфиденциальной информации. В Госдуме уточнили, что должностным лицам, обладающим этими сведениями, по согласованию будут разрешены временные выезды за рубеж. Например, в случае необходимости срочного лечения за границей или смерти близких родственников.

#Госдума #политика
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