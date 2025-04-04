В Госдуму внесен законопроект о квотах на платное обучение в вузах

Группа парламентариев во главе с Председателем Госдумы Вячеславом Володиным и Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесла в Госдуму законопроект о введении государственного регулирования платного набора в вузы, сообщает РИА Новости.

Согласно инициативе, Правительство РФ получит полномочия устанавливать количество платных мест по программам высшего образования. Это позволит ограничить прием на специальности, которые не востребованы на рынке труда.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на сокращение дефицита квалифицированных кадров и реализует поручение Президента Владимира Путина, озвученное на заседании Совета по науке и образованию 6 февраля.

Правительство также будет определять порядок и сроки утверждения квот, а вузы смогут зачислять студентов на платной основе только в пределах этих объемов.