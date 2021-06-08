В Госдуму внесен законопроект о доплате к пенсии тренеров чемпионов

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о доплате к пенсии тренеров чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Инициативу прокомментировала один ее из авторов, депутат Госдумы Ольга Павлова.

«В период беспрецедентного давления на российский спорт и год проведения Олимпиады нам как никогда важно поддержать наших тренеров, которые воспитывают чемпионов, вкладывают в них свои знания, опыт и умения. Благодаря поддержке партии „Единая Россия“ тренеры вскоре смогут получить заслуженные доплаты к пенсии. Правительство нас поддержало», — отметила Ольга Павлова.

Согласно законопроекту, тренерам, которые участвовали в подготовке чемпионов и входили в состав российских делегаций на соревнованиях, будут начислять к пенсии дополнительно 12,5 тысяч рублей.