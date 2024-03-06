Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Госдуму внесен проект об освобождении от наказания ставших контрактниками в ходе СВО
В Государственную Думу внесен законопроект, устанавливающий механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ во время специальной военной операции.
Документ разработан председателями думских комитетов по государственному строительству и законодательству и по обороне Павлом Крашенинниковым и Андреем Картаполовым, а также сенатором Андреем Клишасом, сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального Собрания.
В случае принятия новеллы в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы будут внесены изменения, закрепляющие нормы принятого в прошлом году закона «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции».
«<...> законодательная инициатива дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор», — пояснил Павел Крашенинников.
После заключения контракта с Вооруженными силами дела подозреваемых предполагается приостанавливать, а вид наказания осужденных — изменять на условный срок. Поведение таких бойцов должно будет контролировать командование воинских частей.
Этот правовой механизм затронет две категории лиц:
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней тяжести (за исключением ряда преступлений против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства);
осужденных (за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, против основ конституционного строя и безопасности государства, а также причастных к терроризму).
Если после начала военной службы контрактник снова совершит преступление, суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.
Дальнейшее освобождение от ответственности и погашение судимости для таких контрактников будет возможно при получении государственной награды или при увольнении с военной службы по отдельным основаниям, предусмотренным законом «О воинской обязанности и военной службе».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»