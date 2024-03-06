В Госдуму внесен проект об освобождении от наказания ставших контрактниками в ходе СВО

В Государственную Думу внесен законопроект, устанавливающий механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ во время специальной военной операции.

Документ разработан председателями думских комитетов по государственному строительству и законодательству и по обороне Павлом Крашенинниковым и Андреем Картаполовым, а также сенатором Андреем Клишасом, сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального Собрания.

В случае принятия новеллы в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы будут внесены изменения, закрепляющие нормы принятого в прошлом году закона «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции».

«<...> законодательная инициатива дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор», — пояснил Павел Крашенинников.

После заключения контракта с Вооруженными силами дела подозреваемых предполагается приостанавливать, а вид наказания осужденных — изменять на условный срок. Поведение таких бойцов должно будет контролировать командование воинских частей.

Этот правовой механизм затронет две категории лиц:

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней тяжести (за исключением ряда преступлений против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства);

осужденных (за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, против основ конституционного строя и безопасности государства, а также причастных к терроризму).

Если после начала военной службы контрактник снова совершит преступление, суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.

Дальнейшее освобождение от ответственности и погашение судимости для таких контрактников будет возможно при получении государственной награды или при увольнении с военной службы по отдельным основаниям, предусмотренным законом «О воинской обязанности и военной службе».

Специальная военная операция (СВО) началась более двух лет назад, 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.