В Госдуму внесен проект о внешнем управлении иностранными компаниями, ушедшими из РФ

В Госдуму внесли проект закона о возможности внешнего управления зарубежными компаниями, объявившими об уходе с российского рынка на фоне санкций. Об этом сообщается на сайте ГД.

Нововведение затронет компании, которые решили уйти из РФ без очевидных экономических причин, на основе антироссийских настроений в Европе и Соединенных Штатах. За иностранными собственниками сохранится возможность возобновить работу в России или продать пакет акций.

«Внешняя администрация может быть назначена по решению суда в отношении организаций, имеющих существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты прав и законных интересов граждан в РФ в целом или в отдельном субъекте РФ, в которых иностранные лица прямо или косвенно владеют более 25% акций (долей)», — сказано в пояснительной записке к документу.

Ключевая цель новации — защита интересов россиян, сохранение рабочих мест, а также поддержка российской экономики.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России, также ряд зарубежных стран решили приостановить свою деятельность на российской территории.