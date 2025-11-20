В Госдуму направили проект закона о новом порядке учета страховых прав граждан

Правительство РФ направило в Госдуму проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты, направленных на расширение возможностей системы индивидуального (персонифицированного) учета. Законопроект уже доступен в электронной базе парламента, сообщает «РИА Новости».

В пояснительной записке к документу отмечается, что проект разработан для совершенствования правового регулирования и максимального использования возможностей системы учета не только для целей обязательного пенсионного страхования, но и для формирования прав на страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, определения размера выплат и информирования граждан о их правах.

Законопроект предусматривает использование системы учета для формирования прав на социальное страхование, определения размера пособий и информирования граждан.

Также вводятся новые понятия, такие как «договоры гражданско-правового характера», уточняются определения страхователей и страховых взносов, включая выплаты на случай временной нетрудоспособности, материнства и несчастных случаев на производстве.

Индивидуальные лицевые счета граждан будут дополнены сведениями о периодах, засчитываемых в страховой стаж, и суммой начисленных страховых взносов по доле единого тарифа 8,9%. Это позволит информировать граждан, в том числе работающих по гражданско-правовым договорам, о праве на получение пособий.

Социальный фонд России получит сведения о документах, удостоверяющих личность граждан из федерального регистра сведений о населении. Для учета пенсионных прав священнослужителей вводится обязанность ежегодного представления сведений о периодах деятельности.

Кроме того, законопроект устанавливает, что лицевой счет будет содержать информацию о заключении и расторжении гражданско-правовых договоров с уплатой страховых взносов, что позволит информировать граждан о правах на обязательное страхование от несчастных случаев.

В документе также предусмотрен беззаявительный порядок регистрации индивидуальных предпринимателей, заключивших такие договоры, в качестве страхователей по обязательному социальному страхованию, а также уточняются основания снятия с учета, чтобы устранить противоречия между разными законами.

Среди других инициатив – ограничение суммы начисленных пеней размером недоимки, увеличение срока направления требования при задолженности менее 500 рублей, перераспределение полномочий по подписанию процессуальных документов в Социальном фонде России и уточнение порядка обжалования решений.

Законопроект также предлагает унифицировать условия получения пособий иностранцами – право на выплаты будет зависеть от суммы начисленных взносов, а не уплаченных. Кроме того, нормы будут едины для работников в сфере интеллектуальной деятельности.

Документ предусматривает вступление закона в силу с 1 июля 2026 года, что связано с необходимостью доработки информационных систем Соцфонда.