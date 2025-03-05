В Госдуме заявили о допустимости телесных наказаний детей в определенной ситуации

Телесные наказания можно применять к детям, если они проявляют неуважение к родителям. Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Кузнецов, сообщает издание News.ru.

В подтверждение своей мысли парламентарий сослался на библейскую Книгу притчей Соломоновых и привел оттуда цитату: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его».

«По моему убеждению, ответственный отец обязан быть готовым с любовью и уважением отшлепать непослушного малыша по попе. Иначе выросший ребенок будет путать берега и сам портить себе жизнь», – заявил депутат.

«В первую очередь за непочитание родителей. Это важнейшая заповедь, нарушение которой может привести к огромным проблемам у ребенка», – конкретизировал свою мысль Кузнецов.

Вместе с тем он выразил уверенность, что наказывать ребенка за плохие результаты в учебе или каком-то ином деле контрпродуктивно, хотя можно временно ограничить его в чем-то.

«Главное, чтобы в сердце у отца во время наказания были любовь и уважение, а также наказание было безвредно для здоровья. Поэтому в гневе точно наказывать нельзя», – заключил депутат.

При этом приведенная парламентарием цитата из Книги притчей Соломоновых в христианской традиции часто толкуется не буквально, а аллегорически. Например, преподобный Петр Дамаскин замечал, комментируя это место текста, в XII веке: «И как родители, любящие детей своих, угрозами отвращают их от безумных поступков, будучи побуждаемы к тому любовию, так и Бог попускает искушение, как жезл, отвращающий достойных от худых советов диавола».