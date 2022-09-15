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Политика
15 сентября 2022  23:26

В Госдуме заявили о численном превосходстве ВСУ из-за иностранных наемников

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Украинская армия за счет большого числа иностранных наемников в несколько раз превосходит по численности группировку союзных сил, участвующую в спецоперации на Украине, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Призыв главы Чечни Рамзана Кадырова провести подготовку в регионах подготовку добровольцев для участия в СВО он назвал своевременной инициативой, «которая по силам всем регионам».

«У нас очень много патриотов, готовых защищать и отстаивать интересы страны. Сегодня мы фактически воюем против стран коллективного Запада, которые отправляют на Украину наемников и самые современные образцы оружия», – цитирует депутата РИА Новости.

Ранее предложение Кадырова о «самомобилизации» регионов поддержали глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Курской области Роман Старовойт. Кадыров сегодня заявил о необходимости «самомобилизации» и призвал не ждать объявления Кремлем военного положения, а самим отправить добровольцев в зону СВО.

 

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