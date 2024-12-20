В Госдуме заявили, что Запад не сможет отразить удар «Орешника»

Запад не сможет отразить удар «Орешника», поэтому западные страны никогда не примут «вызов» Президента РФ Владимира Путина, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, чьи слова приводит Инфо24.

Напомним, ранее Путин во время прямой линии предложил США провести на Украине дуэль между западными средствами ПРО и «Орешником». Так российский лидер ответил о возможности перехвата удара российской ракеты западной техникой.

Как сказал Соболев, у Запада на самом деле нет систем, способных бороться с «Орешником». Именно поэтому, вопреки всем заявлениям, западные страны не примут «вызов» Путина.

«Они (западные вооружения) не сумеют защитить тот объект, который будет выбран в качестве цели. Они на это не способны. Их средства ПВО и ПРО не смогут отразить удар «Орешника», - прокомментировал эксперт.