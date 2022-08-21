В Госдуме заявили, что Украина станет одним из федеральных округов России

В России изменится административное деление после вхождения в состав страны новых территорий, освобожденных в ходе спецоперации на Украине. Их следует разделить на два федеральных округа: Новороссийский, в который может войти и Кишинев, и Юго-Западный, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Новороссийский федеральный округ включит в себя Харьков, Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон, Николаев, Одессу, Тирасполь, а со временем и Кишинев, уверен Вассерман.

«Юго-Западный включит в себя остатки того, что пока называется Украиной», – добавил он.

Проведение референдумов по вопросу вхождения новых территорий в состав России, по его мнению, следует отложить. «Предпочел бы подождать до конца демонтажа террористической группировки Украина и провел бы эти референдумы уже в следующем году, так как сейчас возникают некоторые осложнения», – приводит его слова РИА Новости.

Напомним, уже осенью в Запорожье и Херсонской области планируют провести референдумы по вопросу присоединения к России.