Экс-советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович «подписал себе приговор» от украинских властей словами о поражении Вооруженных сил Украины, заявил первый замглавы комитета по госстроительству Госдумы Даниил Бессарабов.

«Такое киевский преступный режим не способен простить», – приводит его слова РИА Новости.

Арестович ранее заявил, что Киев «упустил шанс получить полноценную и своевременную военную поддержку от Запада и шанс на победу в конфликте с Россией», а также свой «внутриполитический и государственный» шанс. Он говорил, что если в начале спецоперации украинские военные «укладывали в цель каждый снаряд», то к осени упустили шанс «собраться в кучку», из-за чего Украина «просела на нижний сюжет».

Напомним, в отставку Арестович ушел после скандала, разразившегося из-за его слов о попадании ракеты в жилой дом в Днепре. Он сообщил, что ракета упала из-за того, что была сбита украинскими ПВО, после чего несколько раз принес извинения «за оглашение непроверенной информации». К слову, в Кремле также сообщали, что трагедия могла произойти из-за работы ПВО, подчеркивая, что ВС РФ не наносят удары по жилой и социальной инфраструктуре.