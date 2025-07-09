В Госдуме заявили, что пошлины США не повлияют на экономику России

США уже давно утратили статус ключевого торгового партнера России, а экономика страны успешно адаптировалась к новым условиям. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский, комментируя недавнее заявление Дональда Трампа о введении 10-процентных импортных пошлин для стран БРИКС. Его слова приводит «Газета.Ru».

Козловский подчеркнул, что подобные меры со стороны США вряд ли окажут серьезное влияние на российскую экономику. По его словам, на текущий момент приоритетом для России является укрепление и расширение торгового взаимодействия внутри самого объединения БРИКС.

Он также допустил возможность зеркального ответа на американские ограничения, отметив, что Россия и другие государства-участники могут ввести аналогичные меры против американской продукции. При этом депутат выразил сомнение, что США смогут быстро компенсировать утрату российских поставок, напомнив о таких товарах, как редкоземельные металлы, двигатели и комплектующие.

Кроме того, Козловский указал на непоследовательность внешнеэкономической политики президента США, добавив, что Дональд Трамп нередко меняет решения. Он отметил, что подобные заявления в России воспринимаются как фоновое давление, не способное серьезно повлиять на экономическое развитие страны.