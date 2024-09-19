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В Госдуме заявили, что «план победы» Зеленского станет планом беды для Украины
«План победы» Владимира Зеленского в действительности станет планом беды для Украины. Так считает депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, чьи слова приводит РИА «Новости».
По словам спикера, Зеленский толкает украинский народ в пропасть.
«Его план победы на практике станет планом беды для украинского народа», — подчеркнул Шеремет.
Депутат также пожелал Зеленскому перестать врать украинцам и называть вещи своими именами, а именно «вычеркнуть первые две лишние буквы из слова победа». Отметим, что после «вычеркивания» получится, что Зеленский озвучил «план беды» для Украины.
Шеремет также посоветовал Зеленскому подготовиться к плану «капитуляции киевского режима», потому что его «план победы», как и все другие планы не сработают.
Ранее Зеленский в своих соцсетях заявил о полной готовности некоего «плана победы» Украины. По его словам, все пункты в документе уже проработаны, и никакой речи о заморозке конфликта не идет.
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