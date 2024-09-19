«План победы» Владимира Зеленского в действительности станет планом беды для Украины. Так считает депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, чьи слова приводит РИА «Новости».

По словам спикера, Зеленский толкает украинский народ в пропасть.

«Его план победы на практике станет планом беды для украинского народа», — подчеркнул Шеремет.

Депутат также пожелал Зеленскому перестать врать украинцам и называть вещи своими именами, а именно «вычеркнуть первые две лишние буквы из слова победа». Отметим, что после «вычеркивания» получится, что Зеленский озвучил «план беды» для Украины.

Шеремет также посоветовал Зеленскому подготовиться к плану «капитуляции киевского режима», потому что его «план победы», как и все другие планы не сработают.

Ранее Зеленский в своих соцсетях заявил о полной готовности некоего «плана победы» Украины. По его словам, все пункты в документе уже проработаны, и никакой речи о заморозке конфликта не идет.