Процесс воссоединения исторических русских земель еще не завершен, убежден депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев. Присоединение к России ЛНР, ДНР, херсонской и Запорожской областей – это «не последний этап», заявил он.

«В этом убеждает и мое общение с жителями освобожденных территорий в ходе прошедшего референдума – они ненавидят киевскую хунту, говорят, что устали бояться, и хотят мира и стабильности, которые может дать только Россия», – сказал он РИА Новости, назвав вхождение в состав РФ четырех новых регионов «воссоединением самого большого в мире разделенного русского народа».

Напомним, с 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России. По данным избиркомов, большинство жителей поддержали эту инициативу. 30 сентября в Кремле Президент России Владимир Путин и главы этих регионов подписали договоры о присоединении к России четырех новых субъектов.