В Госдуме захотели запретить россиянам «тапать хомяка»

Появившуюся в апреле и быстро ставшую сверхпопулярной Telegram-игру Hamster Kombat необходимо запретить в России. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет «Парламентская газета».

«Надо пресекать, конечно. Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан», — поделился своим пониманием ситуации депутат.

Беспокойство у парламентария вызвало и наличие дополнительных заданий, за выполнение которых можно получить больше монет. Так, за ежедневный просмотр роликов на YouTube дают сразу по 100 тыс. «хомякоинов», причем одно из таких видео набрало более 5 млн просмотров всего за 22 часа.

Аксаков увидел в происходящем «чуть ли не психоз». «К сожалению, явление подверженности масс внешнему влиянию в последнее время у нас действительно наблюдается и порой приводит к крайне негативным последствиям», — заметил он.

Вместе с тем председатель профильного комитета признал, что Hamster Kombat депутаты пока специально не интересовались. Соответственно, нельзя сказать, будут ли в Госдуме обсуждать блокировку «хомяка» или дополнительное регулирование проектов, связанных с криптовалютами, а также когда это произойдет. «Но обсуждать надо точно», — убежден он.

Hamster Kombat — приложение в мессенджере Telegram, предлагающее заработать токены путем «тапов», сбора монет, привлечения новых игроков и так далее. Создатели игры пообещали, что впоследствии виртуальные деньги можно будет конвертировать в цифровые токены, а потом в любую другую криптовалюту. Сейчас у группы Hamster Kombat в Telegram’е свыше 53 млн подписчиков, а в YouTube — более 33 млн. Токен приложения должен выйти на блокчейне TON, который был создан Павлом Дуровым.

Запретить «тапать хомяка» гражданам России прежде уже предлагали уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец и руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.