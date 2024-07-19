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В Госдуме захотели запретить россиянам «тапать хомяка»
Появившуюся в апреле и быстро ставшую сверхпопулярной Telegram-игру Hamster Kombat необходимо запретить в России. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет «Парламентская газета».
«Надо пресекать, конечно. Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан», — поделился своим пониманием ситуации депутат.
Беспокойство у парламентария вызвало и наличие дополнительных заданий, за выполнение которых можно получить больше монет. Так, за ежедневный просмотр роликов на YouTube дают сразу по 100 тыс. «хомякоинов», причем одно из таких видео набрало более 5 млн просмотров всего за 22 часа.
Аксаков увидел в происходящем «чуть ли не психоз». «К сожалению, явление подверженности масс внешнему влиянию в последнее время у нас действительно наблюдается и порой приводит к крайне негативным последствиям», — заметил он.
Вместе с тем председатель профильного комитета признал, что Hamster Kombat депутаты пока специально не интересовались. Соответственно, нельзя сказать, будут ли в Госдуме обсуждать блокировку «хомяка» или дополнительное регулирование проектов, связанных с криптовалютами, а также когда это произойдет. «Но обсуждать надо точно», — убежден он.
Запретить «тапать хомяка» гражданам России прежде уже предлагали уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец и руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
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