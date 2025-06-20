В Госдуме хотят запретить навязывать детские смеси в роддомах

В Госдуме предложили запретить производителям детских смесей навязывать свою продукцию в родильных домах. Как сообщила первый зампред комитета нижней палаты Федерального собрания по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, соответствующий проект закона находится в разработке.

«Мы отрабатываем законопроект о том, чтобы фармкомпании перестали с ноги заходить в наши роддома», – цитирует парламентария ТАСС.

Буцкая напомнила, что практика с навязыванием фармацевтическими компаниями своих продуктов была распространена в 1990-е годы. Позже ее прикрыли, но производители разных лечебных смесей для детей еще рекламируют свои товары в родильных домах.

«Они в подарок приносят, а потом мамы с этой смесью, которую им подарили, приходят домой, у них же в голове, что это врачи дали в роддоме, значит, это хорошо для ребенка. А потом 40 тыс. в месяц они тратят на покупку этих смесей», – сказала депутат.

Буцкая добавила, что искусственные смеси менее полезны, чем кормление грудным молоком. Из-за таких «лечебных смесей» люди, став взрослыми, страдают ожирением, диабетом и так далее, отметила она.

Чтобы решить эту проблему, необходимо ввести запрет на навязывание такой продукции в родильных домах на федеральном уровне, резюмировала Буцкая.