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Общество 5 марта 2025 19:18

В Госдуме хотят в 10 раз увеличить штрафы за антисанитарию в квартире

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Депутат Госдумы Сергей Колунов намерен добиться увеличения штрафов в 10 раз за антисанитарию в квартире. Также он хочет попытаться вернуть закон, по которому за крайнюю санитарию изымали жилье у нарушителя. О таких планах парламентарий поведал RT.

«Обязательно продолжу добиваться большего роста, минимум в десять раз, а также возвращения в законодательство нормы об изъятии жилья в случаях крайней антисанитарии», — сказал Колунов.

По его словам, порой один человек допускает в квартире такую антисанитарию, что страдают все соседи: дышат этой грязью и мусором. При этом в стране фактически нет законов, где прописаны ответственность за такое нарушение.

Он подчеркнул, что те штрафы, которые есть сегодня – копеечные, и не менялись с 2008 года. Спецслужбы тоже не имеют никаких полномочий на этот счет.

В свою очередь, такие нарушения вредят здоровью жильцов, подрывает стоимость аренды жилья и его продажи в доме.

#антисанитария #штрафы #Госдума
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