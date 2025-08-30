В Госдуме выступили против прерывания детского контента по ТВ рекламой

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с предложением запретить показ рекламы во время мультфильмов, образовательных передач и другого детского контента на телевидении и в интернете. Об этом сообщает РИА Новости.

Чернышов заявил, что готовит законопроект о внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О рекламе». Основное положение документа предусматривает запрет на прерывание детских программ или видеоконтента рекламными блоками. Демонстрация рекламы, согласно предложению, может быть разрешена только до начала или после окончания передачи.

В законопроекте предлагается определить и критерии, по которым можно отнести контент к детскому. Это, в частности, трансляция на специализированных телеканалах, размещение в детских разделах видеохостингов и наличие возрастной маркировки.

По мнению парламентария, сегодняшняя практика прерывания детских мультфильмов, образовательных и развлекательных программ рекламой наносит серьезный ущерб. Он подчеркнул, что такая подача материала разрушает целостное восприятие информации, создает нервное напряжение и формирует клиповое мышление, что впоследствии затрудняет концентрацию и глубокий анализ.

Чернышов отметил, что постоянное переключение внимания с основного материала на рекламные вставки снижает познавательную и развивающую ценность детских передач. Он выразил уверенность, что принятие законопроекта позволит снизить агрессивное коммерческое влияние на психику детей и повысить качество медиасреды для подрастающего поколения.