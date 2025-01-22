Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Госдуме внесут законопроект о приоритете жен мобилизованных при устройстве на работу
В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается наделить жен мобилизованных военных преимущественным правом при устройстве на работу в госорганизации и воинские части, а также на сохранение должности при сокращении штата. Изменения появятся в законе «О статусе военнослужащих».
Как сообщает ТАСС, жены мобилизованных в случае принятия законопроекта смогут в приоритетном порядке получать направления на профобучение и дополнительное образование в очной форме, сохраняя за собой среднюю зарплату на весь период учебы. Это позволит повысить уровень жизни семей мобилизованных.
Такие социальные гарантии закрепляют только за женами профессиональных военнослужащих.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»