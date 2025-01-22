В Госдуме внесут законопроект о приоритете жен мобилизованных при устройстве на работу

В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается наделить жен мобилизованных военных преимущественным правом при устройстве на работу в госорганизации и воинские части, а также на сохранение должности при сокращении штата. Изменения появятся в законе «О статусе военнослужащих».

Как сообщает ТАСС, жены мобилизованных в случае принятия законопроекта смогут в приоритетном порядке получать направления на профобучение и дополнительное образование в очной форме, сохраняя за собой среднюю зарплату на весь период учебы. Это позволит повысить уровень жизни семей мобилизованных.

Такие социальные гарантии закрепляют только за женами профессиональных военнослужащих.