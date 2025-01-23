В Госдуме усмотрели в словах Травма об Овечкине сигнал Международной федерации хоккея

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Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил высказыавание новоизбранного президента США Дональда Трампа в о российском форварде «Вашингтона» Александре Овечкине.

Напомним, накануне иннагурации Трамп выступал на домашней арене «Кэпиталз». Он поблагодарил организаторов за то, что те предоставили эту площадку и назвал капитана местной команды Овечкина «великим игроком».

«Понятно, что президент США прежде всего обращался к публике в Вашингтоне, где Александр является героем», - сказал Свищев в беседе с порталом «Рейтинг Букмекеров».

Свищев усмотрел в словах президента США посыл Международной федерации хоккея (IIHF) о том, что Россию пора допустить к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.