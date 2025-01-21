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В Госдуме сравнили автомобили Lada с BMW
Российский автомобиль Lada Aura не отличается от машин представительского класса. Такое мнение выразил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Ранее на официальном портале нижней палаты российского парламента сообщалось, что главы комитетов и комиссий ГД пересаживаются на Lada Aura.
«Езжу на ней с декабря. Ещё не ломалась. Машина комфортная. У меня раньше был BMW. Aura от западных машин представительского класса ничем не отличается», – сказал Нилов «Абзацу».
Промышленное производство бизнес-седана Lada Aura началось осенью прошлого года.
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