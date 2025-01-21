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Общество 21 января 2025 17:09

В Госдуме сравнили автомобили Lada с BMW

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Российский автомобиль Lada Aura не отличается от машин представительского класса. Такое мнение выразил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Ранее на официальном портале нижней палаты российского парламента сообщалось, что главы комитетов и комиссий ГД пересаживаются на Lada Aura.

«Езжу на ней с декабря. Ещё не ломалась. Машина комфортная. У меня раньше был BMW. Aura от западных машин представительского класса ничем не отличается», – сказал Нилов «Абзацу».

Промышленное производство бизнес-седана Lada Aura началось осенью прошлого года.

#автомобиль #лада #бмв
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