В Госдуме сообщили о возможном запуске криптовалюты «Жириновский»

В России в скором времени может появиться криптовалюта «Жириновский». Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

Ранее о запуске собственного мемкоина объявили избранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп.

«Детали обсудим с коллегой по фракции Андреем Луговым, который возглавляет в ГД экспертный совет при рабочей группе по законодательному регулированию криптовалют», – написал Нилов.