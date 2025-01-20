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Политика 20 января 2025 14:13

В Госдуме сообщили о возможном запуске криптовалюты «Жириновский»

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В России в скором времени может появиться криптовалюта «Жириновский». Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

Ранее о запуске собственного мемкоина объявили избранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп.

«Детали обсудим с коллегой по фракции Андреем Луговым, который возглавляет в ГД экспертный совет при рабочей группе по законодательному регулированию криптовалют», – написал Нилов.

#Госдума #криптовалюта #ЛДПР
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