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В Госдуме сообщили о возможном запуске криптовалюты «Жириновский»
В России в скором времени может появиться криптовалюта «Жириновский». Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.
Ранее о запуске собственного мемкоина объявили избранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп.
«Детали обсудим с коллегой по фракции Андреем Луговым, который возглавляет в ГД экспертный совет при рабочей группе по законодательному регулированию криптовалют», – написал Нилов.
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