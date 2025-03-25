В Госдуме сообщили о программе по предоставлению земли участникам СВО

Программа предоставления гектара земли для участников СВО уже закреплена в законодательстве ряда регионов и проходит правовую проработку на федеральном уровне. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова главы комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова.

По его словам, дальнейшая реализация инициативы зависит от механизмов господдержки, регионального регулирования и налоговых стимулов для освоения участков.

«Президент поручил проработать механизм совместно с правительством, и в ряде регионов уже приняты законы, определяющие порядок предоставления земли», – отметил Гаврилов.

Суть программы заключается в том, что участники боевых действий смогут однократно бесплатно оформить участок земли до одного гектара. Его можно будет использовать для ведения личного хозяйства, строительства или сельскохозяйственной деятельности.

Для правового оформления инициативы разработаны нормативные акты, а распоряжением Президента РФ от 6 июня 2023 года № 174-рп регионам рекомендовано установить порядок передачи земли участникам СВО. Например, в Ростовской и Иркутской областях уже определены категории земель, доступных в рамках программы, а в ЛНР закреплена норма о бесплатном предоставлении муниципальных и республиканских участков.

Гаврилов подчеркнул необходимость унификации законодательства, чтобы создать единые стандарты распределения земли и четкие критерии для участников. «Прозрачный механизм подачи заявок, установленные сроки оформления, порядок освоения участков и меры стимулирования, такие как налоговые льготы или субсидии на инфраструктуру, помогут сделать программу эффективной», – считает депутат.

Он также отметил важность обобщения регионального опыта, где уже внедрены дополнительные меры поддержки – например, ускоренное выделение участков, финансирование работ по их обустройству и помощь в получении разрешений на строительство. Систематизация таких практик, по мнению парламентария, сделает программу более доступной и массовой.