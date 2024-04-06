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В Госдуме сообщают, что в весенний призыв могут прийти сразу две повестки
Этой весной призывникам могут прийти сразу две повестки в бумажном и электронном виде, передает РИА Новости слова главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.
Ранее Картаполов сообщал, что электронные повестки весной 2024 года будут рассылаться в тестовом режиме. По его информации, пока не будет работать реестр военнообязанных, основной останется бумажная повестка.
Он отметил, что в военкомат в таком случае стоит идти по бумажной повестке.
Депутат добавил, что бумажная и электронная повестки полностью одинаковые.
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