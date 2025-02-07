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На главную ТИ-Спорт 7 февраля 2025 12:11

В Госдуме согласны, что Валиева должна вернуть медали

В Госдуме согласны, что Валиева должна вернуть медали
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова рассказала, что фигуристке Камиле Валиевой следует вернуть медали, которых ее лишил Спортивный арбитражный суд (CAS).

По словам Журовой, медали нужно вернуть, чтобы они не напоминали о допинговом скандале. Если Валиева этого не сделает, то не признает правоту WADA и CAS, сказала депутат.

«В этом случае я соглашусь с тем, что Валиевой нужно вернуть медали тех соревнований, результаты которых у нее аннулировали. В тот момент у нее были микродозы запрещенного вещества, с этим уже не поспоришь. Мне лично такая медаль не нужна была бы дома, я не люблю скандалы. Да, Валиева заслужила это золото чемпионата Европы. Но эта награда связана со скандалом», – передает слова Светланы Журовой «ВсеПроСпорт».

Напомним, 29 января минувшего года спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за употребление запрещенного препарата триметазидина, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем отстранении. Оно отсчитывается от 25 декабря 2021 года.

Камила также не сможет выступить на Олимпийских играх 2026 года из-за ограничений в правилах Международного союза конькобежцев.

#Камила Валиева #фигурное катание #спорт
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