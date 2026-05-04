В Госдуме РФ объяснили, кто может получать пенсию на дому

Получение пенсии на дому в 2026 году не относится к особым льготам для маломобильных граждан или людей старше определённого возраста. Это один из официальных способов доставки по статье 21 Федерального закона №400-ФЗ. Об этом напомнил в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Пенсионер сам выбирает между банковским счётом и доставкой через организацию федеральной почтовой связи с вручением денег по адресу проживания. Чтобы перейти на такой вариант, достаточно подать заявление о доставке через «Госуслуги», в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ при наличии соглашения с СФР. В заявлении отмечается вручение по месту жительства, дополнительных документов обычно не нужно, при личном визите достаточно паспорта», — добавил парламентарий.

По словам депутата, деньги приносят с 3 по 25 число каждого месяца, конкретный день закрепляется индивидуальным графиком.

«Если пенсионера не оказалось дома, выплату можно получить позже в рамках доставочного периода. Возможно получение через доверенное лицо», — заключил парламентарий.