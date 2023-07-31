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В Госдуме РФ напомнили о законах, вступающих в силу в августе
О новых законах, вступающих в России в августе текущего года и затрагивающих различные отрасли в стране, напомнили в Госдуме.
Первый день августа отметится введением в России нового вида платежа – цифрового рубля. Он будет обращаться в информационной системе Банка России, который будет следить за безопасностью переводов и их надежностью.
Подробнее о новой форме национальной валюты, и что от нее ждать россиянам «Татар-информу» рассказывали финансовые эксперты: «Тотальный контроль за финансами»: в кошельках россиян с августа заведутся цифровые рубли.
С 4 августа вступают в силу сразу два закона, первый из них касается пополнения бюджета за счет продажи недвижимости, конфискованной у чиновников за коррупционные преступления. Ранее средства от реализации данных активов поступали в Соцфонд РФ.
Второй закон усиливает контроль за иноагентами и взаимодействующими с ними лицами. Они будут подвергаться внеплановым проверкам, на предмет помощи иноагентам в обходе требований российского законодательства. Также закон вводит штраф до 300 тысяч рублей за невыполнение предписаний и предупреждений Минюста РФ об устранении нарушений законодательства об иноагентах.
С 6 августа ряд услуг в сфере охоты будут переведены в цифровое поле. Это облегчит выдачу документов и разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной для этого среде.
24 августа в России вступают в силу новые меры недопущения техногенных катастроф. Закон закрепляет порядок погашения расходов обанкротившихся предприятий на снижение угрозы или недопущение техногенных и экологических катастроф.
Данный вид задолженности будет иметь преимущество перед другими требованиями кредиторов. При этом предварительное обращение конкурсного управляющего в арбитражный суд не понадобится.
28 августа вступает в силу закон, согласно которому в исправительных учреждениях появляется возможность вводить режим особых условий, при введении в России или отдельных регионах режима повышенной готовности, ЧС или военного положения, а также при угрозе вооруженного нападения.
При таких условиях администрация учреждений вправе изменить распорядок дня, усилить охрану и вести особый порядок допуска на объекты.
Последний из вводимых в августе законов направлен на безопасность граждан, пользующихся услугами такси и общественного транспорта. С 31 августа все водители данных видов транспортных средств должны до 1 сентября представить работодателям документы об отсутствии судимости, или ее прекращении по реабилитирующим основаниям. Не предоставивших соответствующие справки водителей должны увольнять.
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