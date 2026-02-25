В Госдуме резко отреагировали на предложение запретить песню «Сигма Бой»

Предложение запретить песню «Сигма Бой» представляет собой попытку повесить политический ярлык на музыкальную композицию, заставившую говорить о России весь мир. Такое мнение высказала первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, передает ТАСС.

Накануне в Госдуме состоялся круглый стол, на котором руководитель спортивно-патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов предложил приравнять песню «Сигма Бой» к распространению нацизма. Именно на это выступление отреагировала парламентарий.

«Пока весь мир подпевает песне „Сигма Бой“, у нас находятся желающие приравнять детскую песню к нацизму. Это уже не дискуссия о вкусах – это попытка повесить тяжелый политический ярлык на двух девочек 11 и 12 лет, которые сделали вирусный трек и заставили весь мир говорить о России», – выразила уверенность представитель партии «Новые люди».

Горячева также подчеркнула, что нацизм представляет собой преступную идеологию, приведшую к миллионам жертв. Соответственно, на ее взгляд, «разбрасываться такими сравнениями из-за поп-песни» означает «обесценивать историческую память».

Песня российских блогеров Betsy и Марии Янковской «Сигма Бой» вышла 4 октября 2024 года. Композиция стала вирусной в соцсети TikTok и попала в чарты стриминговых сервисов Spotify и YouTube.

Ранее произведение предлагали запретить депутат Европарламента Нела Риль (за присутствующую в песне, по ее мнению, пророссийскую пропаганду) и активисты российского православного движения «Сорок сороков» (из-за угрозы традиционным ценностям и сексуализированности образов артисток).