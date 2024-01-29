В Госдуме рекомендовали принять во 2-м чтении проект о лишении имущества за фейки о ВС РФ

Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении проект закона о лишении имущества за фейки о ВС России и за призывы к действиям против государства с поправками. Об этом передает РИА Новости.

«Дополнить словами „а также деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации“», — сказано в поправке.

Под деятельностью подразумевается содействие диверсионной деятельности (статья 281.1), прохождение обучения в этих целях (статья 281.2), организация диверсионного сообщества (статья281.3). Эти статьи добавляются в примечании к статье 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»). Под направленной против безопасности РФ деятельностью понимается совершение хотя бы одного из преступлений, в том числе причинение смерти по неосторожности, бандитизм, организацию преступного сообщества или участие в нем.