В Госдуме разъяснили, кто может получать две пенсии одновременно

Отдельные категории граждан в России имеют право на получение двух пенсий одновременно. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, его слова приводит РИА Новости.

Такая возможность предусмотрена пенсионным законодательством, но распространяется только на граждан с особыми заслугами перед государством или тех, кто пострадал в результате чрезвычайных обстоятельств. В их число входят участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и Севастополя, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также инвалиды вследствие военной травмы. Эти категории могут одновременно получать страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности.

Отдельные правила действуют для военнослужащих, сотрудников силовых структур, космонавтов и летчиков-испытателей. После выхода на пенсию по выслуге лет они вправе оформить страховую пенсию по старости при достижении общеустановленного возраста, однако без фиксированной выплаты.

Особое внимание депутат обратил на детей-инвалидов: если их родитель погиб в ходе специальной военной операции, они получают право на вторую пенсию – по случаю потери кормильца.

Нилов подчеркнул, что каждая из пенсий назначается по своим правилам и выплачивается из разных источников: государственная – из федерального бюджета, а страховая – через Социальный фонд России. Для оформления необходимо предоставить полный пакет документов, подтверждающих право на каждый вид пенсионного обеспечения. При этом для большинства граждан действует общее правило: при наличии права на несколько видов пенсий назначается только одна – по выбору получателя.