В Госдуме разъяснили, как будет работать новый закон о больничных для самозанятых

Самозанятые граждане, которые с 2025 года смогут добровольно оформлять больничные, будут получать пособие по тем же правилам, что и наемные работники, но от выбранной ими страховой суммы. Новые нормы в разговоре с «Татар-информом» разъяснила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Главное условие для получения выплаты — уплата страховых взносов не менее шести месяцев. Размер пособия зависит от двух ключевых параметров: стажевой группы и срока добровольных взносов.

Как рассчитывается выплата:

1. Стажевая группа (рассчитывается по общему трудовому стажу):

Менее 5 лет — 60% от страховой суммы.

От 5 до 8 лет — 80%.

Более 8 лет — 100%.

2. Срок уплаты взносов (исключительно как самозанятый):

От 6 до 12 месяцев — 70% от страховой суммы для расчёта.

Более 12 месяцев — 100%.

Например, самозанятый выбрал страховую сумму 50 тыс. рублей, платит взносы больше года (100% от суммы для расчёта) и имеет стаж более 8 лет (100% стажевая группа). Если он проболел 7 дней в декабре (31 календарный день), расчёт будет следующим: (50 000 / 31) * 7 = 11,3 тыс. рублей.

«Если самозанятый будет болеть больше, ему могут оплатить больше, чем эта сумма [в месяц]. Но тогда в следующем периоде ему придется уплачивать взносы на 10% или даже 30% больше», — уточнила Бессараб.

Депутат считает, что со временем все большее количество самозанятых будет пользоваться такой возможностью.

Напомним, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, запускающий эксперимент по добровольному включению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Это позволит им получать больничные при условии уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования России.