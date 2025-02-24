В Госдуме разработали законопроект о штрафах за ношение поддельных госнаград

Депутаты фракции ЛДПР планируют представить на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий штрафные санкции до 1,5 тыс. рублей за ношение фальшивых государственных наград, сообщает ТАСС.

Законопроект предлагает ввести административную ответственность за ношение знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами, в виде предупреждения или штрафа до 1,5 тыс. рублей с изъятием этих предметов.

Авторы законопроекта подчеркивают, что действующее законодательство предусматривает ответственность за незаконное ношение настоящих наград и уголовное наказание за их незаконный оборот. Кроме того, КоАП РФ регулирует создание знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами.

Депутаты утверждают, что на практике часто встречаются случаи ношения именно поддельных знаков. В интернете легко найти и купить такие муляжи, что способствует росту их популярности. Люди нередко носят эти подделки, чтобы произвести впечатление на окружающих, при этом не имея соответствующих заслуг, что свидетельствует о недостаточной эффективности действующего правового регулирования, говорится в пояснительной записке к законопроекту.