В Госдуме разработали законопроект, который поможет родителям совместно воспитывать детей

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В Госдуме предложили регламентировать условия и порядок совместного воспитания детей родителями. С такой инициативой выступила группа депутатов во главе с первым зампредседателя думского комитета по информполитике Андреем Свинцовым (ЛДПР). Новую статью в случае принятия законопроекта могут внести в Семейный кодекс РФ, пишет ТАСС.

Согласно инициативе, если супруги не договорились о том, с кем останется ребенок после развода, то суд сможет установить порядок совместного воспитания, а именно определит индивидуальный график проживания ребенка с каждым из родителей. Причем судья учтет как мнение ребенка, если ему не меньше 10 лет, так и обоих родителей.

При этом судья не назначит совместное воспитание, если у одного из родителей нет места жительства или он живет за рубежом, если один родитель ограничен в правах или подал ходатайство об отказе от совместного воспитания.

Также в совместном воспитании откажут, если у ребенка есть хронические заболевания, которые требуют постоянно наблюдаться у медиков, если один из родителей постоянно в командировках или работает «вахтой».

Инициаторы подчеркнули, что принятия данного законопроекта поможет ребенку полноценно общаться с обоими родителями, а такое воспитание, в свою очередь, поспособствует гармоничному развитию личности.