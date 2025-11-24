В Госдуме разработали поправки к законам, устраняющие «бабушкины схемы» с недвижимостью

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон выступили с законодательной инициативой, направленной на противодействие мошеннической схеме в сфере недвижимости, когда продавец возвращает жилье, объявляя себя обманутым мошенниками. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказался текст обращения к председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову.

Депутаты предлагают ввести обязательное нотариальное заверение сделок, а также их обязательное страхование, если жилье хотя бы для одной из сторон было или будет единственным.

В документе подчеркивается, что нередки случаи, когда продавцы уже после завершения сделки обращаются в суд и оспаривают договор купли-продажи, ссылаясь, к примеру, на отсутствие реального намерения продавать жилье. Суды часто удовлетворяют такие иски, признавая сделки недействительными, однако отказывают ответчикам во взыскании денег с продавца. В результате покупатели, в том числе из социально уязвимых категорий, теряют и жилье, и деньги.

«Просим вас предоставить позицию Верховного суда Российской Федерации по данному вопросу и дать оценку сложившейся судебной практике», – сказано в обращении.